We kunnen ons ook gewoon aanpassen aan de elite en eindelijk eens zoals zij gaan doen. Toegegeven, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De elite zegt niet waar het op staat, zoals: “Als je in tien jaar tijd voor meer dan vijf procent van je totale bevolking aan immigratie hebt, en geen aandacht aan integratie besteedt, verandert per definitie de cultuur van je land.”

De zogenaamde ‘hoogopgeleiden’ hebben er moeite mee zich zo helder uit te drukken, want ze zijn op de universiteit geïndoctrineerd. Gelukkig kunnen we ze makkelijk nadoen. Ook al ben je geen natuurtalent, dogma’s herhalen – of nog beter: in dogma’s geloven – kun je leren. Daarvoor is geen dure cursus nodig – al zal je er wel minstens vijf per jaar moeten nemen, anders krijgen ze door dat je niet één van hen bent; cursussen zijn tenslotte een populaire tijdsbesteding van de elite. Hierbij enkele aanwijzingen om voor elitair te kunnen doorgaan.

Je moet om te beginnen het twijfelen afleren. Twijfel is alleen maar een excuus om fouten te voorkomen. De elite weet echt wel hoe ze kunnen doen alsof ze deugen. Mocht een beslissing verkeerd uitpakken, dan is er altijd wel iemand die we daarvan de schuld kunnen geven. Dat kunnen degenen zijn die ons verkeerd hebben geadviseerd (vergeet niet: altijd minstens vijf adviesraden instellen voor je een beslissing neemt, zo heb je genoeg zondebokken!), degenen die ons niet op tijd hebben gewaarschuwd (vergeet niet om hun brieven en emails te vernietigen!), degenen die ons hebben tegengewerkt (noem ze gewoon racisten, dan heb je altijd gelijk) of degenen die van een perfect plan een puinzooi hebben gemaakt (ook de schuld van de racisten). Als er echt geen schuldigen te vinden zijn buiten onszelf... haha, wat lollig. Natuurlijk kunnen we wel een schuldige vinden buiten onszelf; wij zijn de elite, wij zijn perfect!

Verder is het nutteloos om je af te vragen hoe de samenleving precies in elkaar zit: daar hebben we niets aan. De meeste dingen zijn veel ingewikkelder dan zo op het eerste gezicht het geval lijkt, en als je dat allemaal zou moeten uitzoeken leidt dat uiteindelijk alleen maar tot genuanceerde oordeelsvorming. Dat levert weer onduidelijkheid op – moet je je toch voorstellen dat die 2,3 miljoen PVV-stemmers misschien een punt zouden hebben! – en daar houdt de elite niet van. Dat betekent niet dat wij geen vragen mogen stellen. Integendeel, het is juist heel goed om kritische vragen te stellen (maar alleen aan mensen die ons niet aanstaan; de elite is tenslotte betrouwbaar, dus waarom zouden we daar kritisch op zijn?), bijvoorbeeld over wie er de schuld van zijn (Wilders en de racisten) dat er van alles misgaat (onthoudt, het ligt niet aan de partijen die de afgelopen tien jaar aan de macht waren in Nederland; VVD, PvdA, D66, CDA, CU). In zulke gevallen gaat het om een zeer serieuze zaak, want het antwoord is van groot belang. Hoe weten we anders tenslotte wie we als racist weg moeten zetten?