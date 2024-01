Ironie, kent u dat? Dat je dus het één bedoelt, maar júíst het ander zegt. En dan denken mensen, hee, dat ander, dat klopt helemaal niet. Maar dat is dan dus precies de bedoeling, omdat je eigenlijk het één wilde zeggen. Ontzettend geestig, en ook bij 's lands kwaliteitste kwaliteitskrant NRC weten ze 'wel raad' met ironie. Iemand die onironisch Mart Graef heet heeft een artikel over de elite geschreven en u raadt het al: die komt er ogenschijnlijk bekaaid vanaf. Maar dat is dus juist ironie! En het ironische van de ironie is in dit geval dat je hem alleen maar kunt snappen als je zelf ook bij die elite hoort, maar dat komt mooi uit, want domme mensen lezen geen NRC. Die schrijven er alleen maar in.