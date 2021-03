In een jaar tijd zijn alle media viroloog geworden, dankzij het RIVM van Jaap en zijn Mensen, dankzij tienduizend glazen rode wijn van Ab Osterhaus in Op1 en dankzij de onontkoombare Dokter Diederik en zijn ziekelijke mediageilheid. Dus alle media weten nu wanneer iets wel of niet wetenschappelijk is, en bovenstaande citaat in een interview van het bekende medische dagblad NRC met de filosoof Ad Verbrugge is van de website geschrapt. Onder het interview ‘Onze angst voor het virus geeft de staat te veel ruimte’ staat nu een disclaimer: "Correctie (1-3-2021): Aanvankelijk werd een langere versie van dit interview gepubliceerd. Enkele passages zijn geschrapt omdat de wetenschappelijke onderbouwing ervan ontbrak." Dat gaat dus om bovenstaand citaat. Lijkt ons geen schokkende mening maar hee, wij zijn dan ook geen wetenschappers in de redactieraad op het Rokin.

Verbrugge ('Een soort Café Weltschmerz maar dan met het licht aan', mompelt hier een statisticus op de redactie) reageert boos op zijn LinkedIn en of hij nou wel of geen diepgeworteld wetenschappelijk gelijk heeft, wij triggeren toch wel hard op het citaat over zijn "grote zorg met betrekking tot de rol van de media – zeker ook waar het gaat om de berichtgeving rond COVID-19", want het is echt wel waar dat de meeste media al een jaar lang als verkeerd ja-knikkende amateurviroloogjes achter Jaap & Zijn Mensen aan blijven hobbelen. Zelfs als blijkt dat hun modellen onze winkels & terrassen te lang gesloten & verboten houden omdat ze Britse Varianten ten onrechte opblazen tot bangmaakproporties, blijft je voor kritisch debat aangewezen op Willem Engel Maurice de Hond. Oftewel: bedankt voor het sneltesten van onze onderbuik, NRC. We blijken nog steeds kerngezond.

