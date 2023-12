Wakker worden in een guur land. Ja, dat hakte er eventjes in vandaag bij de heerlijk geïsoleerde warmtepompelite. Uitgerekend NRC Hamasblad - voor al uw kwaliteitswijnen en peperdure studiereizen naar Arabierië - houdt de lezertjes dit weekend een pijnlijk spiegeltje voor & wat ze vervolgens zien is Het Kwaadaardige Lelijke Hoofd der Hypocrisie. Guur Land-Column giert als een malle over de socials & is voor gratis te vinden bij Erik de Vlieger, die 'm al drie keer gelezen heeft. Guur Land-column is van Arjen van Veelen, en dat is weer de man van. Dus neem het vooral met een enorme korrel zout. Want het zijn de Gure Alles = Politiek Weken.