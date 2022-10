Wat Casper Albers zegt; een openbare online vragenlijst is sowieso geen wetenschap.

Veel kwalijker is echter de aard van de vragenlijst. Want hoe definieer je "vijandig aangestaard worden"? Gaat het dan bijvoorbeeld om de tijd?

- kijkt iemand dan te lang of juist te kort?

- is die tijd objectief gemeten, ook door derden?

- wat is de maximumtijd dat iemand aangestaard mag worden?

- geldt voor elk ras en lettertje dezelfde aanstaartijd?

- zowel passief als actief?

Hier kom je niet uit, ook niet als je rimpels gaat tellen of schedels gaat meten. Ieder mens heeft een andere gezichtsuitdrukking die door anderen als "boos kijken" kan worden opgevat. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En ook al kijkt iemand echt boos dan hoeft dat niks met "het aanstaarslachtoffer" te maken te hebben. Laat staan met zijn/haar/het kleurtje of lettertje. Iemand kan net zijn teen gestoten hebben; in een scheiding liggen; chagrijnig zijn; of de aangestaarde een lul vinden omdat die toevallig ook echt een lul is.

Dit is een volstrekt subjectieve terugblik, op een eerdere indruk van een momentopname, die op geen enkele manier geclassificeerd, gecontroleerd of herhaald kan worden. En daaruit moet dan zogenaamd geconcludeerd worden dat alle cis-gender blanke mannen racisten, homofoben en potentiële verkrachters zijn. Want dat was natuurlijk het doel van dit non-derzoek.

Maar feitelijk hebben we het precies nergens over. Iemand kijkt je "verkeerd" aan, nou en?

Dat van *vijandig aankijken* een probleem wordt gemaakt staat bovendien in schril contrast met het negeren, censureren en onbespreekbaar maken van echte problemen. Komt er na deze fopwetenschappelijke enquête ook iets soortgelijks (of beter nog een gedegen onderzoek) over criminaliteit of (seksueel) geweld? Met echte slachtoffers, echte daders, echte getuigen? Met echte schades, echte verwondingen, echte aangiftes en echte onderzoeken?

Niet?