Dat moslims zichzelf willen inzwachtelen is bedenkelijk an sich. Het blijft vlagvertoon van een krijgsleer vermomd als geloof, waarvan de aanhangers by the way al meer dan duizend jaar Europa proberen te bezetten. Het is een ons vijandige ideologie. En wat hoofddoeken betreft, er gaat een dwingende boodschap van uit richting vrouwen: bedek je haar, want anders. Óók richting autochtone Nederlandse vrouwen. En juist als de ingezwachtelde ook nog een BOA of agent is.

Maar waar ik echt niet bij kan, is dat een stel collaborerende """juristen""" en """advocaten""" de seculiere rechtsstaat kunnen ondermijnen via het platform dat ze voortdurend in de media krijgen. Ze collaboreren met een eeuwenoude vijand, het geloof van onmetelijke ellende, dood en verderf.