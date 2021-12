"Waarom kunnen die kutmoslims niet gewoon 'geloven' zoals andere gelovigen: achter de voordeur en in het clubhuis?"

Omdat voor hen "gewoon geloven" ook ummah betekent. Zij geloven in de enig ware God en belijden het enig ware geloof. En iedereen die niet gelooft zoals zij zal branden in de Hel. Dat is letterlijk wat zij tot in het diepst van hun ziel geloven, gewoon omdat hen dat vanaf de eerste dag dat ze geboren zijn is voorgehouden en ingestampt. Die andere gelovigen hebben in feite eenzelfde houding. Vraag het aan willekeurig welke diep gelovige uit de Bible Belt en je krijgt een soortgelijk antwoord. Zij geloven ook in de Enig Ware God, en het is hun God die de seculiere wereld gedoogt, niet omgekeerd. Lees de beginselverklaring van de SGP en besef dat die club echt vindt dat hun God de democratie gedoogt, dus dat God's wetten zoals zij die interpreteren voorafgaan aan alle wereldse wetgeving. Het enige verschil is dat de Gristenen min of meer getemd zijn en zich redelijk koest houden zo lang je hen met rust laat en over niets bevraagt. Maar dat is met het knarsen der tanden. De ressentimentsgevoelens bij die lui zijn hetzelfde als die bij de moslimgemeenschap. Maar die moslims zijn er nog niet aan gewend om zich koest te houden, die hebben nog een grote mond, gesteund door de leiders der moslimlanden en gesteund door allerlei links volk in de westerse wereld die hen als slachtoffer wil zien. Wij zullen moeten volharden in het temmen van dat geloof en zij zullen zich moeten leren schikken.