De definitie van een oorlog kan eigenlijk altijd pas achteraf worden gegeven, maar wij zijn ongeduldige tikgeiten, dus we callen hem ongenuanceerd vroeg. Aan deelnemers is geen gebrek in de strijd in het oosten van Oekraïne. Qua boots on the ground is het nog een redelijk overzichtelijk clubje met Oekraïeners aan de ene kant en Russen aan de andere zijde, maar die krijgen beiden bakken aan hulp van landen die op zijn Hugo's wel betrokken zijn, maar geen betrokkenheid hebben. Dat uit zich in het leveren van mondkapjes , wapens en materialen, maar ook in actieve deelname in de informatie- en cyberoorlog. Het zijn de wapperaars van de NAVO-lidmaatschapskaarten tegen de Poetinsteuners als Wit-Rusland, Iran en Noord-Korea. Door het gecentraliseerde slagveld nog niet genoeg voor de prestigieuze titel van wereldoorlog, maar dat veranderde dit weekend dankzij enkele explosies bij militaire installaties in Iran. Een droneaanval, hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd door Israël, als waarschuwing of als vergelding voor een eerdere aanval op de ambassade van Azerbeidzjan in Teheran, wat waarschijnlijk weer een reactie was op het aanstellen van de eerste Azerbeidzjaanse ambassadeur in Israël. De dominosteentjes vallen rap, zullen we maar zeggen. Als Iran wijs is, reageert het alleen met boze woorden, maar zo niet dan krijgt deze internationale oorlog een tweede front, want bij een gewapend conflict zal Rusland zich achter Iran scharen en Amerika de Israëliërs steunen en is het hek van de dam. Het moderne Frans Ferdinand-moment is mogelijk al achter de rug, dus we slaan de bloembollen en toiletrollen vast in en beginnen een dagboek: die Derde Wereldoorlog is mogelijk al begonnen.

UPDATE: Uiteraard speelt Syrië ook weer een rol.

