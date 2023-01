Het staat zwart op wit: Als Limburg te maken krijgt met de hoeveelheid water die in juli 2021 door de rivieren klotste, dan is er vrij weinig dat we er tegen kunnen doen. De kades in Valkenburg zouden 3,5 meter hoog moeten worden om het water buiten de deur te houden en dat is niet alleen schijtduur, maar eveneens gruwelijk lelijk. Als in bovenstroomse gebieden meer water kan worden vastgehouden leidt dat weliswaar tot 5 à 20 centimeter lagere waterstanden, maar dat is niets vergeleken met de vermindering van 120 centimeter die nodig is om een overstroming te voorkomen. De echte conclusie is daarom: deal with it. Ten eerste moeten we stoppen met bouwen in gebieden die groot risico lopen, maar gelukkig zijn we heel goed in niet bouwen, en daarnaast moeten de rivierburen er rekening mee houden dat eens in de zoveel jaar de boel overstroomt, Willem Wajer in zijn koninklijke kaplaarzen langskomt en Giro555 een thema-avond lang in het teken staat van Limburg voordat iedereen onder de pensioenleeftijd weer vergeet dat deze provincie groter is dan alleen de Maastrichtse terrasjes. Meer zit er niet in, hadden jullie maar niet in het hoogste stukje van Nederland moeten gaan wonen. Namens de rest van Nederland: succes ermee!