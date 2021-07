We ontvingen ter redactie dit telegram:

Wij in een reddingsboot en de Koning op zijn luxe jacht!? Terwijl onze huizen onder water staan en we bijna alles verloren hebben geniet onze Koning lekker van vakantie in Griekenland met zijn familie. Hij had als Koning moeten komen helpen in Limburg. Zieltjes winnen doet hij zo al met de tweet over Peter R de Vries en een flitsbezoek aan onze provincie. Momenteel zitten we nog bij mensen in andere provincie, bij gastvrije mensen in Zeeland... Die weten wat watersnood is. (We kennen hen van de camping in Limburg.) Wij zaten met 8 in een reddingsbootje terwijl hij dobbert op zijn luxe boot en eten en drinken genoeg in zijn buitenverblijf. Nou Willem: je bent diep gezakt in je populariteit, zeker in Limburg. Maar denk dat vele mensen in Nederland dat ook vinden.

Groeten uit Valkenburg