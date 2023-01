Het mantra is “klimaatverandering”, en dat is erg. Het werkelijke erge er aan is dat het gewauwel is. Alleen al dat klimaat”verandering”. Klimaat verandert altijd, het is een essentieel kenmerk van klimaat. We hebben het ook niet over stromende rivieren.

Wat je al zegt over spontaan brandende bomen….. bizar gewoon. Er was eerder een bericht over en was iets meer genuanceerd namelijk enerzijds meer droogte, maar dat dit toe zal nemen staat geheel niet vast want de klimaathysterici schermen ook met meer neerslag. Verder terecht opgemerkt dat er meer overlast zal zijn, omdat er veel meer mensen in Nederland wonen en dus meer kans op hinder of gevaar door een natuurbrand.

Schade door natuurrampen neemt toe, vanwege meer bebouwing, maar slachtoffers is zeer veel minder, nog maar enkele procenten van wat de wereld begin 20ste eeuw had.

Enkele jaren geleden hebben brandweer bestrijders in Australië al eens wat zinnigs gezegd over de toename van branden daar. Niet vanwege hogere temperaturen, maar meer losliggende “troep” van bomen in het bos. Blad, takken, stronken.

Blijkt dat voorheen de Aboriginals al lang het gevaar hiervan onderkenden in droge periodes en in het natte seizoen brand stichten. Minder schade, dor boomafval is weg en minder grote branden tijdens droogte. Juist groen beleid zorgt daar voor meer brand, want het is bepaald dat het ecologisch is (waarom?) die zooi te laten liggen en dan heb je bij een blikseminslag, een weggesmeten peuk, een smeulende barbecue gelijk een gigantische fik.