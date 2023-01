Dit lijkt een beetje erg veel op die divibase van de NOS. De lui daar wilden ook "een spiegel van de samenleving" bij elkaar 'designen', een spiegel waarin ze zichzelf herkennen als deugdzaam en rechtschapen. Same here. façade, stucwerk, behang, bordkarton. En dan ook nog erg cliché. Coca Cola deed het al in 1971, vijftig jaar geleden.

www.youtube.com/watch?v=1VM2eLhvsSM

In plaats van het flesje cola het logo van D66, meer verschil zal het niet zijn. De impliciete "boodschap" is dezelfde, is eigenlijk helemaal geen boodschap maar een uit de lucht gegrepen associatie, die tussen iets dat als positief wordt ervaren, in dit geval diversiteit, en een brand name die je erin wilt rammen.