Plasterk is altijd al een beetje een rare snuiter geweest. Wat hij nu stelt klopt dus ook niet, wat hij namelijk vergeet te vermelden is dat radicale activisten en extremisten altijd gevaarlijk zijn. Het zijn altijd complotdenkers. Toen waren het communistische extremisten en later islamitische extremisten en tegenwoordig post-coronapandemie vooral rechtse extremisten.

De gemene deler van alle drie zijn dat het allemaal complotdenkers zijn die eigenlijk in hetzelfde complot geloven. De ene gelooft in een westers globalistische elite (met joden) die er op uit is om een totalitaire kapitalistische wereldheerschappij te stichten en de andere twee ook. Zelf willen ze eigenlijk min of meer hetzelfde. Of een ingevuld als een communistische heilstaat, een islamitisch kalifaat of een rechts conservatieve liefst blanke etno-staat.

Ze verschillen allemaal niet zoveel die communistische wappies, die islamitische wappies en die rechtsextremistische wappies. Dat is te moeilijk om te bevatten voor oude man Plasterk.

D66 heeft dus gelijk. Extremisten en complotdenkers zijn het grootste gevaar voor de westerse liberale democratie. Alle extremisten en alle complotdenkers dus. D66 is de enige partij die het hardop durven te zeggen en dat is dan ook waarom ze zo gehaat worden door rechts-extremisten en of complotdenkers.