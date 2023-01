We kunnen ze ook hier houden maar dan roesten ze weg in een opslag.

Over de fittie tussen Wierd en Hubert. Hubert beweert dat je niet moet onderhandelen, Wierd is voor praten.

Waarom niet beide? Wapens leveren, de Russen blijven terugdringen en blijven aanbieden te onderhandelen. Waar Wierd niet aan denkt is wat er na een Russische overwinning komt. Mijn idee is dat Rusland ook dan een gevaarlijke staat zal blijven en de agressie jegens het westen niet zal afnemen, evenmin als de nucleaire dreigementen. Rusland zal niet opeens veranderen in een redelijke gesprekspartner na de inlijving van Oekraine, die tijd is definitief voorbij, Rusland heeft elke geloofwaardigheid inmiddels verspeeld. Wat Hubert Smeets beweert is dat met Poetin niets te onderhandelen valt. En dat is waar. En toch zal deze oorlog ooit eindigen aan de onderhandelingstafel, tenzij ofwel Oekraine ofwel Rusland als staat vernietigd zijn. Het laatste verdient mijn voorkeur omdat ik Rusland als een zeer groot gevaar zie, vooral wegens hun vrijwel dagelijkse fantaseren over atoomwapens op Europa. Dat Rusland dit verliest, terwijl Poetin op alle manieren duidelijk maakt bereid te zijn om Rusland tot de rand van ondergang te dwingen voor een overwinning is helaas ook weer niet heel waarschijnlijk.

Dus wat nu? Ik denk dat niemand het echt weet. Wapens leveren zal ook steeds verder escaleren, dus ik denk dat de keuze naderbij zal komen, dat wij ofwel geen wapens meer leveren of zoveel dat de oorlog veel sneller tot een verdrijving van de Russen leidt. Het tij voor de tweede optie verloopt echter snel, omdat Poetin binnenkort wellicht nog een half miljoen man extra laat aanrukken. Dus het is nu of nooit meer met die zware wapens. Dat Oekraïne nu enkele nederlagen lijdt werkt niet mee.