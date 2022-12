Hoe was het ook weer?

Iedere 5e kogel was een lichtkogel, je sprak snel "En rot nou op!" en men kon 1 minuut continue schieten om daarna de loop te wisselen. Verder geloof ik kogels 2 om 2. Dat wil zeggen 2 gewone, 2 volmantel en 1 lichtkogel.

.50 was een Mag volgens mijn luitenant, enige verschil was dat hij vastgebout zat. Verschil in effectiviteit was daardoor 300 meter naar 1.5km.

Dat zijn machtige wapens. Maar zo in de wilde in een richting schieten is zinloos. Lucht wel op natuurlijk...

Enfin, hou het op 3 seconden per 5, en dat is langzaam, dan is het minimaal 100 kogels verspild.

Die hebben ze natuurlijk nu nog wel, maar zijn verrekte zwaar om aan te slepen.

YPR is trouwens wel een rijdende amfibi doodskist als je erin zit. Gossiemijne wat haatte ik dat ding.