Van alle loze dreigementen die de FNV uit, is dit echt verreweg de minst indrukwekkende: de boa's gaan staken. Dat is toch een beetje alsof de luizen in de vacht van uw huisdier het werk neerleggen. Alsof uw baas dreigt een week lang niet te micromanagen. Alsof Gommers aankondigt dat hij niet meer in de media verschijnt. De gasten voor wie de politieopleiding mbo 4 te hoog gegrepen was, maar die wel macht willen hebben en daarom nu met hun treurige bonnenboekjes door de stad sloffen om te kijken of u uw afval niet een half uur te vroeg aan de straat zet, dreigen dus met werkonderbrekingen. Boeiend. Het is maar goed dat de vuilnismannen eveneens het werk neerleggen anders merkt helemaal niemand dat de blikje-in-water-controleurs hun nepuniform aan de wilgen hangen. De wereld wordt een mooiere plek als deze uitvoerders van bureaucratisch terrorisme lekker staken tot hun pensioen, maar de belangen van de wereld en de belangen van de schatkist komen zelden overeen, dus er zal wel een dealtje worden gesloten om deze wandelende bonnendispensers snel terug op straat te krijgen. Als ze maar geen wapenstok krijgen.