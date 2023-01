Ik verwacht van zo'n tegel een stevige onderbouwing, maar ik lees vooral veel vage aantijgingen. Dat is allemaal prima. Mag je doen. Vrij land en zo. Maar ik heb er geen respect voor. Dat de regering geen hoge cijfers scoort is duidelijk. Dat het moeilijke tijden zijn is ook duidelijk. Je eist van politici blijkbaar wonderen, dat ze iedereen tevreden stellen en de economie op gang houden en alle arme mensen uit de brand helpen. Er is zoveel dat een overheid kan doen, en het bijzondere is, uit rechtse hoek eist men altijd minimale bemoeienis maar maximale verzorging van de wieg tot het graf van de overheid. Dat is natuurlijk onmogelijk.

Politici op een terras-opmerking afbranden, terwijl ze denk ik toch met de beste bedoelingen proberen de burger het zo goed mogelijk naar de zin te maken vind ik erg gemakkelijk. De grootste critici zie je paradoxaal genoeg zelden de stap maken naar de politiek, terwijl dat de manier zou zijn om te proberen de zaken te veranderen. Deelname aan het openbaar bestuur of de politiek, dat doen de hardste critici zelden. Waarom? Ik denk omdat ze het talent er niet voor hebben of geen zin. Want het is veel werk doen voor weinig geld en je krijgt bakken kritiek over je heen. Veel critici houden het bij roepen vanaf de zijlijn .