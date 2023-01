Dikke lol om mensen waarmee u simpelweg geen medelijden kunt krijgen: eigenaren van een VanMoof. U weet wel, het antwoord op de vraag: wat als we een eenvoudige tweewieler onnodig compliceren en daar dan een vermogen voor vragen van mensen die er alles aan doen om "erbij te horen". Een Moofje is een computer op wielen, maar dan met de betrouwbaarheid van een vijftien jaar oude printer. Het is een tweewielige Tesla, met dito bouwkwaliteit, die exclusief wordt gekocht door mensen Amsterdammers die hun e-bike enkel gebruiken om minder vermoeid bij de sportschool aan te komen. Het is een statussymbool voor tweewielige verkeershufters met één klein probleempje: ze gaan sneller kapot dan het neustussenschot van Gordon en de Ramadanvriendelijke klantenservice is ruk, waardoor eigenaren hun patsbike regelmatig wekenlang niet kunnen gebruiken. En dat is best vervelend voor een stalen ros van bijna 3.000 euro met een servicecontract van 590 euro die u niet naar een gewone fietsenmaker kunt brengen. En nu zijn de VanMoof-rijders dus #boos en mogen ze hun hart luchten in het AD zoals alleen VanMoof-sneuneuzen dat kunnen. "Je weet niet hoeveel geld ik aan Ubers kwijt ben omdat ik mijn fiets niet aankreeg", stelt ene Casper die "zonder te overdrijven" al twintig keer met zijn fiets terug moest. Maar gelukkig leerde hij van zijn miskoop: "Ook al ken ik de mankementen, ik zou opnieuw voor een VanMoof gaan. Hij ziet er mooi uit en áls hij het doet, fietst een VanMoof geweldig." Ja, dan verdien je het gewoon. Veel plezier in je Uber Casper!

Het VanMoof-leven