The Kremlin has called for a 36-hour ceasefire in Ukraine to let Orthodox Christians celebrate Christmas. www.youtube.com/watch?v=7O471HwfsE8 Poetin moet even deze puinhoop hergroeperen.

Ondertussen heeft het huis van afgevaardigden van de verenigde staten net voor de ACHTSTE keer geen voorzitter gekozen. www.nytimes.com/interactive/2023/01/0... Een dergelijke farce heeft de VS een eeuw niet gezien, de laatste keer dat het congress zo verdeeld was, was in 1923. history.house.gov/People/Office/Speak...

Deze politieke verdeeldheid wordt door Poetin opgevat als een teken van zwakte en een kans voor hem. Poetin kan een nederlaag thuis nooit verkopen. Zijn complete vermogen zit vast onder katvangers. Poetin heeft zijn positie nodig om internationaal deze oligarchen onder de duim te houden. "Russian Millionaire Pavel Antov Dies In India's Odisha, Read All About Russian Businessmen's Suspicios Deaths" www.outlookindia.com/international/ru... De KGB is nooit opgeheven, maar is nu een apparaat dat alleen aan Poetin zelf rapporteert.

Deze ellende zal pas stoppen als Russische partizanen kiezen voor een toekomst zonder Poetin.