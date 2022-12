Iemand trek in een deugende vegan oliebol ?

Bij Bakkerij Westerpark in Amsterdam kan je sinds kort terecht voor je vegan oliebol. Het is een van de weinige plekken in de stad waar je een oliebol zonder boter, melk en eieren kan halen. "We kregen veel verzoeken van klanten, dus zijn we het gewoon maar gaan proberen. En wonder boven wonder lukte dat vrij snel", vertelt eigenaar Björn Bijl. "Op school leren we om te bakken met lekker veel boter en eieren, maar je ziet dat het zo ook prima lekker te maken is."

