Had ik nog maar de overvloedig hormonaal aangejaagde energie om in weer in wind zo'n krachttoer te doen. geldt ook voor die kite-surfers op de achtergrond.

In plaats daarvan zit ik uitgeblust een beetje depressief bij de centrale verwarming tes simmen over de zeer weinige hoogtepunten van mijn glory days.

In feite is het leven een straf, die je doorbrengt in een redelijk comfortabele cel met uitzicht op steeds maar dezelfde boom.

alleen de auto's worden ieder jaar steeds meer futuristischer en zo nu en dan gaat er een buurvrouw dood.

Geen wonder dat ik dagelijks naar de enigszins oppeppende chemicaliën moet grijpen, om niet totaal gek te worden.