Fikkie stoken is altijd goed, daar heb ik geen moeite mee. Maar waarom twee, dat is vragen om moeilijkheden. Nu is het een wedstrijd ver pissen voor volwassenen, tussen Duindorp en Scheveningen. De mijne is mooierder/hoger/breder/enzovoort dan de jouwe. De gemeente denkt de boel te controleren maar dat is niet zo natuurlijk, als de controleur weg is (ambtenaar dus een 9-5 baan) gaan ze 's nachts gewoon door met stapelen. En als de wind toch landinwaarts staat gaat ook gewoon de fik erin, anders hebben ze voor niks gewerkt.