Niet per se zon & strand, maar voor 2023 liggen bij huize RD plannen klaar voor weer eens een rondje Amerika.

Is nog niet 100% zeker, maar we fantaseren er wel alvast over.

Tuurlijk kunnen we ons bezwaard voelen en denken: “moet dat nou”?

Niks moet, maar waarom zouden we ons laten weerhouden?

Omdat dikke Frans dat wil?

Flikker op man!

Ook wij leven maar één keer en zijn langer dood dan f#cking levend.

We compenseren wel op een andere manier.

We laten ons niet knechten door woke-zeikstralen die ons veroordelen, maar niet de ballen hebben om de Chinezen, de Indiërs, de Midden-Oostiërs te veroordelen.

De winst van het redden vd aarde is niet te behalen in Europa, hier gaat het best goed, maar ten Oosten.

Maw, wij voelen ons dus niet schuldig om een rondje Amerika.

Als dát onze ergste zonde is, dan kom maar op.

Zin in 2023..