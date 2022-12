Een van de beste trends van 2022 was dat de Nederlandse drugsmaffia zich grotendeels naar België verplaatste. De haven van Antwerpen is de hot spot voor pretpoedersmokkelaars en dat is helemaal prima. Wij zijn wel klaar met die wapenzwaaiende en handgranaatleggende AMG-tokkies, dus laat die Belgen het maar even oplossen. Mooi dat Antwerpen die Scarface-wannabes tijdelijk onderdak verschaft, dan kan Amsterdam zich weer concentreren op de echt belangrijke strijd: die tegen de eigen inwoners. De 020-gevechten tegen de piemelpakken en fietsen zonder kentekens floreren nu die professionele boefjes tussen de frietenbakkers rondhangen. De stad die niet langer is bedoeld om in te wonen, is ironisch genoeg een stukje leefbaarder geworden omdat de sneeuwschuivers nu bij de amai-zeggers hun ruzies uitvechten. Uiteraard hebben we nog niet al ons criminele afval over de zuidelijke schutting bij de buren op het gazon gegooid, maar het begin is er. En als de Belgen slim zijn verplaatsen zij het probleem ook naar de zuiderburen en de Fransen vervolgens ook en als we dat lang genoeg volhouden komen de criminelen vanzelf een keer een land tegen waar ze zich thuisvoelen. Hoe kwamen we hier ook alweer bij? Oh ja, een 26-jarige Nederlander is eerst neergeschoten en daarna uit een auto gegooid in Antwerpen. Dat zal ongetwijfeld het gevolg zijn van een uit de hand gelopen ruzie over welk goede doel deze Kerst het meeste recht heeft op een donatie, maar wij moesten plots even aan de georganiseerde misdaad denken. Heel raar hoe dat gaat.