Lastige hoor. A penny for my thoughts you say no thank you? Ondermijning Democratie. Wat is dat eigenlijk? De wil van de meerderheid dat is democratie immers. Door sommigen wordt dat uitgelegd als partijen waar andere mensen op stemmen hebben de meerderheid en dat vind ik niet leuk. Zo werkt het natuurlijk niet. Waar de minderheid de meerderheid wil domineren zonder het mandaat van de meerderheid gaat het altijd mis. Vaak omdat ze niet geloven dat de zogenaamde anderen er heel anders over denken dan zij. Mensen met een echt democratisch hart snappen dat. Als jouw partij net genoeg stemmen haalt voor een zetel dan mag je meepraten in het parlement. Niet regeren. Als jouw partij door haar standpunten niet met andere partijen kan of wil samenwerken ga je niet regeren. Jouw wil is niet de wil van het volk, alleen autoritairen denken dat zij het volk zijn. De eerste indicatie dat het misgaat trouwens. Dat respecteren van de wil van de meerderheid is het fundament van parlementaire democratie. Het fundament van de rechtsstaat. Mensen die oproepen tot een vreedzame omwenteling zeggen eigenlijk dat er geen miljoenen mensen nodig zijn om een revolutie te ontketenen maar enkele duizenden met wat fanatieke achterban is eigenlijk genoeg. Er bestaan geen eigenlijk geen vreedzame revoluties zelfs niet als het volk wel massaal met miljoenen de straten opgaan. Zie de Maidan Revolutie recentelijk. Het is juist dat soort subversieve praat dat deze wet helaas nodig maakt. Wat men eigenlijk bedoelt is staatsgevaarlijk of gevaarlijk voor de democratische meerderheid en dus de democratische rechtsstaat. Natuurlijk het is niet specifiek bedoeld voor bestaande partijen zoals de FVD maar wel nodig om dat die hoek rapper radicaliseert dan een moslim. Zijn we dan echt allemaal die communistische jongerenpartij vergeten die te radicaal voor de SP waren? De voorzitter daarvan fantaseerde openlijk over een machtsgreep. Zijn we de zogenaamde borrelpraatjes vergeten van de JFVD? Zijn we vergeten dat Geert Wilders nog nooit heeft gesuggereerd om een zogenaamde vreedzame revolutie te ontketenen maar Gideon van Meijeren wel? Dat is een enorm verschil. Het is overigens al mogelijk om partijen te verbieden. De NSB is bijvoorbeeld verboden. Het probleem met die mogelijkheid is dat het weer de kop op kan steken zoals bijvoorbeeld de Boerenpartij van Hendrik Koekkoek. Die zelf volgens mij niet echt fout was maar wel heel veel foute mensen had. Mijn enige vraag blijft of het zin heeft. Wie schiet er wat mee op. Denk dat radicale linksextremisten of rechtsextremisten alleen maar verder radicaliseren zeker met de internetbubbels. Zodra mensen geloven dat er een links of rechts complot is tegen hun manier van leven ga je ze echt niet meer van gedachten laten veranderen.