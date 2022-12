U is historicus?

De Jappen hadden oorlogsmisdaden gepleegd, volgens de toen geldende verdragen en andere wetgeving waar Japan zich aan had moeten houden. Slavernij - hoe gruwelijk ook - was destijds niet illegaal en werd destijds wereldwijd(!) aan gedaan. Wat nu Nederland is, was in de tijd van de slavernij compleet anders. Zowel qua staatsvorm als qua omvang. Gaat u Nederlands Oost-Indië er ook bij betrekken? Dat was ook ‘Nederland’ toen.

Japanners werden overigens destijds anders behandeld (voorkeursbehandeling) boven andere (Oost-)Aziaten, zoals Chinezen.

Daarnaast,

De daders van toen leefden (en leven) nog. Die uit het slavernijverleden zijn allang dood. Gaan we nu iedere scheet uit de geschiedenis ‘verexcuseren’?

Excuses aanbieden aan mensen die deels ZELF afstammen van blanke slavenhouders- en handelaren (die verwekten kinderen bij hun slavinnen) is trouwens ook vreemd. Want zonder die geschiedenis hadden zij (en de Marrons ook trouwens) letterlijk nooit bestaan; zonder dit (gruwelijke) verleden hadden hun ouders, grootouders, overgrootouders, betovergrootouders et cetera elkaar NOOIT ontmoet (en ook niet op het juiste moment seks kunnen hebben met elkaar).

Dus je bestaat letterlijk door dit verleden.

Excuses zijn dus niet logisch. Tenzij je je eigen leven haat natuurlijk.

In Suriname wil men geen ‘excuses’ uit minister Weerwinds (Surinaamse afkomst) mond accepteren. De man is gewoon ambsdrager, en vertegenwoordigt de Nederlandse regering (en staat der Nederlanden). Men wil een BLANKE minister - of koning ‘excuses’ horen uitbraken.

Dit is gewoon allemaal tegen blanken gericht. En ik ga mij als blank persoon niet voor iets uit het verleden verexcuseren, waar noch ik, noch mijn voorouders schuld aan hebben.

Laat staan dat ik ervoor ga betalen.