Nou, daar gaan we dan. Wegens de inmiddels legendarische transparantie van Rutte IV weten we nog steeds niet of Mark nu excuses gaat aanbieden namens de Nederlandse Staat voor het slavernijverleden of dat het gewoon een saaie toespraak wordt en een excuus op een later moment volgt. Wel weten we dat de actievoerders ongeveer reageren als Marokkaanse voetbalfans: komen er excuses, dan zijn ze ontevreden en komen er geen excuses, dan zijn ze eveneens ontevreden. Een excuus is voor deze Rupsje Nooitgenoegs niet meer dan een appel die ze verorberen om daarna twee peren en vervolgens drie herstelbetalingen te eisen. Toch besteden vandaag minstens dertien bewindslieden hun dag aan dit "betekenisvolle moment" terwijl het land omkomt in de crisissen, er oorlog heerst aan de Europese oostgrens, mensen hun thermostaat naar beneden draaien en de boodschappen niet meer kunnen betalen. Maar die mensen zakken er maar in, want het kabinet is vandaag tot slaaf gemaakt van de erfzonde en krijgt op zijn donder met de zweep van de vingerwijzende wokemenigte. Sorry daarvoor.

UPDATE: En daar is de excuses. In vier talen. Hebben we dat ook weer gehad