Waar de Russische nucleaire dreiging in de begindagen van de oorlog in Oekraïne misschien nog een indrukwekkend stukje machtsvertoon was, is het vervallen tot een symbool van machteloosheid. Een wanhopige poging van de Kremlin-baas om de aandacht af te leiden van zijn onvermogen om die blauwgele buren te veroveren. Ja, Bakhmut staat op punt van omvallen, maar dat is slechts een kleine troost in een voor de rest dramatisch verlopen campagne. Dus worden de grote jongens weer eens van stal gehaald. Gelikte video's tonen hoe de Russen YARS-intercontinentale raketten in hun silo's laten zakken. Dit zijn de giganten die hun potentieel nucleaire knallading met Mach 20 tot zo'n 12.000 kilometer verderop kunnen afleveren. Dat is pas een probleem als ze hun silo verlaten, maar Poetin lijkt consequent terughoudend met deze laatste stap in de escalatie. De video's zijn een reactie op het toezeggen van Patriot-luchtafweersystemen van de Amerikanen aan Oekraïne en gaan vooraf aan de 'Day of Strategic Missile Forces' (Waarom is dat nog geen nationale vrije dag hier?, red.), maar de kans is zeer klein dat Vladimir de nucleaire stap neemt in reactie op een paar nieuwe droneschieters. Hij ramde tenslotte ook niet op de rode knop na Finlands nieuwe relatie met de NAVO, het opblazen van de Krimbrug of de droneaanvallen op Russische grondgebied. Dit is niet meer dan een afleidingsmanoeuvre en een poging om intern macht uit te stralen. En mochten we er naast zitten, hebben we toch niet veel tijd om dat te betreuren.