Way to go, Ukraine, way to go! Aanvallen ver op Russisch grondgebied, dat zal die klootzakken leren.

En allemaal militaire vliegvelden, allemaal dus legitieme doelen. Dit in tegenstelling tot de kutRussen, die civiele infrastructuur vernietigen om de burgerbevolking te treffen.

En ''wij'' moeten inderdaad alle Russische bezittingen hier - ik las ca 300 miljard aan staatsbezittingen; ca 19 miljard aan particulier (kleptocraat) bezit - verbeurd verklaren; er was al (door Italië?) zo'n megalomane schuit van zo'n Russische oligarch geconfisqueerd. Al dat geld in een later stadium aanwenden om Oekraïne weer op te bouwen.