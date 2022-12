Ja, wat is het nou? Verdwijnen we wel of niet in een paddestoelwolk des doods? Wordt wel of niet het verbrande vlees van onze botten gerukt alsof we Sarah Connor aan een hek zijn? De T. geeft ons vandaag beide antwoorden en heeft dus gegarandeerd gelijk. Het is tenslotte niet makkelijk om het volk constant bang te houden voor de kliks. Nu de daadwerkelijke oorlog in Oekraïne is gestrand in een bloedige patstelling rond Bakhmut, haalt de T. de nucleaire dreiging weer van stal om de lezers geïnteresseerd te houden. Een dreiging die wel bestaat, maar ver op de achtergrond sluimert en zeker niet constant varieert alsof Vladimir met zijn hand boven de rode knop zweeft als een kind dat overweegt een koekje te pakken terwijl hem uitdrukkelijk is verteld dat hij al genoeg koekjes heeft gehad. Een dreiging die echt niet verandert met elke boze uitspraak van de Russische president die vooral wil doen voorkomen alsof er niet aan alle kanten aan zijn stoelpoten wordt gezaagd of de Duitse bondskanselier die de illusie probeert te wekken dat hij enige invloed heeft op Poetins beslissingen. Maar nuance scoort niet, dus neemt vandaag de dreiging af, zodat deze morgen weer toe kan nemen en het onderwerp top of mind blijft, zodat u angstig wc-papier en jodiumpillen inslaat in de veronderstelling dat het elk moment gedaan kan zijn. Want hoe banger u bent, hoe meer u klikt.

Ook Poetin: Zij begonnen!