Mocht u op Tinder Kendrick M. tegenkomen, zoek dan vooral nog even verder, want met hem daten laat uw levensverwachting net zo snel dalen als het in regenboogkleuren gekleed met een 'fuck Poetin'-spandoek wapperen op het Rode Plein. Niet alleen zat Kendrick al vast voor het vermoorden van zijn ex-vriendin Marigret Fullinck (20) en het wegmaken van haar lichaam door het in een koffer te proppen en die in het water te dumpen, maar ook penetreerde hij afgelopen week een andere ex-vriendin meerdere malen met een mes nadat hij de benen nam tijdens een tbs-verlof. Wisten we al, maar nu onthult Rijnmond dat hij dit deed om zich te bewijzen tegenover zijn huidige vriendin. Het waren tevens haar kinderen (19 en 16 jaar) die hem hielpen ontsnappen. Zijn ex moest blijkbaar dood om te bewijzen dat de nieuwe scharrel echt de belangrijkste vrouw voor hem was en daarna zou volgens hun moordplanning ook de ex-vriend van de nieuwe vriendin (en vader van één van haar kinderen) een mes tussen zijn ribben krijgen. Een soort zuivering van het liefdesverleden ter versterking van de band in het heden, of hoe dat ook mocht werken in de ontspoorde hoofden van deze Bonnie & Clyde. Het bewijst in ieder geval dat deze tortelduifjes te gevaarlijk zijn om vrij rond te vliegen en we ze beter in een kooitje kunnen houden. Romantiek is niet dood, maar het moordt wel.