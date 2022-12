U mag vanaf vandaag weer stemmen voor de Top 2000, sinds het afsterven van die gore geldklopperij van 3FM (zozo Suzanne! Slechts 10 euro in de brievenbus? Heb je niet wat meer over voor de kindjes in Afrika??) Neerlands volksvermaak numero 1 in december, naast het WK darts, eten met de familie en zeiken op de laatste Zwarte Piet. NIEUWS: Radio 2 heeft een extra verificatiestap ingebouwd. Ze moeten extra opletten op de stemprocedure want er is 'een beweging' gaande. Een beweging. Omdat Guppie Gideon en z'n slaafje Baudet 1x een suffe boekenprijs hebben gekaapt heeft Radio Boomer plots een extra verificatiestap. Wat denken die FvD'ers de top 100 in te stemmen dan. Leef? Bovendien is die top 100 al jaren hetzelfde. Namelijk: Bohemian Rapsody van de zwaar overschatte karaokefavoriet Queen op 1 - het matige Queen staat alleen zo vaak in die lijst omdat mensen op het einde nog wat gaten te vullen hebben (o ja! Doe maar eentje van Queen!) én omdat die knaap dood is aan aids dus een stem op Queen is wel sympathiek, dan Roller Coaster, vervolgens het afgezaagde Hotel California, dat verschrikkelijke nummer van Peter R. de Vries, Piano Man, Radar Love, Stairway to Heaven, Nothing Else Matters, Black (gruwelijk), Avond, een schop in je ballen met Fix You, Go Your Own Way van Fleetwood Mac (deze staat vooral hoog omdat die vrouw dood is), Wish You Were Here gaaaaaaaap, Love of my Life, Soldier On van het Haagse Hare Krishna Collectief, Child in Time, November Rain, het eerste normale nummer in de lijst namelijk The River van Bruce Springsteen, Brothers in Arms, The Sound of Silence van Disturbed (een dramatische degradatie van het origineel, hoe kan iemand zo hard schreeuwen zonder te schreeuwen), Door de Wind van Miss Montreal die onze oren ook nog de hele maand gaat verkrachten met het schreeuwerige Being alone at Christmas, Purple Rain van de zwaar overschatte joker Prince, nog meer Pink Floyd gaaaaaaaaaap, Africa, The Chain (wederom: staat hoog omdat die mevrouw dood is), Sultans of Swing, One, Heroes, kattengejank van Racoon, de wél leuke Sound of Silence, meer Pink Floyd gaaaaaaaap, Smells Like Teen Spirit, Thunderstruck, Just Breathe, stom nummer van Pearl Jam, Meat Loaf, janknummer Imagine, meer Dire Straits, Phil Collins met dat nummer van dat hert op die glijbaan, Over de Muur, A Forest, Shallow, Hurt (JA), meer troep van Queen, het vreselijke Coldplay, zelfmoordneigingen van ABBA, In The End, School, Killing in the Name (dan gaan alle boomers koffie halen want 'dit is muziek voor de jeugd'), Paint it Black, Enter Sandman, een neuqsessie van de bloedsaaie Michael Kiwanuka, Papa (prima), When the Lady Smiles (goed), Het Dorp, Bridge Over Troubled Water, Back to Black, meer troep van Queen, Alive, Let it Be, Pastorale, God Only Knows, zeikmuziek van U2, Sympathy for the Devil, stadiongekrijs van Kensington (jommes wat is het ERG he), Master of Puppets, Creep, meer zeikmuziek van U2, Mr. Blue Sky, troep van Queen, middle of the road geleuter van Paolo Nutini die in 2007 heel hip was, Fool's Overture en dan weer een blokje zwaar overschatte rommel met Coldplay, Pink Floyd en U2, dan Phantom of the Opera niet omdat het nummer zo goed is maar vanwege het tv-programma, Lose Yourself, meer volstrekt onluisterbare zooi van Queen, Uprising (god nee), Old and Wise, meer troep van Queen, Here Comes The Sun, Brabant, Under the Bridge, Volbeat, Mag ik jouw bakje volkotsen van Claudia de Kots, Riders on the Storm, Highway to Hell, Tears in Heaven, meer troep van Queen, Angie, Angels, Private Investigations, stadiongekrijs van Kensington, Another 45 Miles, Zoutelande, Blackbird, Chasing Cars, Jolene, Gimme Shelter, einde, doei.