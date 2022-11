Zat er op te wachten, las vorige week dat men een tijdje moet wachten, et Voila.

Zal Thom de Graaf de Anne Frank D 66 ongekozen burgemeester etc. meneer wel plezier doen.

Overigens zijn we aan meerder kanten NL te slopen, wat mij het meeste zorgen baart is dat de lutsers in 070 de Basis industrie aan het slopen zijn, dat zijn de inkomsten waar je het van moet hebben als land.

Tata Steel naar de klote helpen, geen gas oppompen, Schiphol om zeep helpen, de Bouw etc. We zijn straks heerlijk CO2 etc. vrij, land stampvol vol met allerlei mensen die elkaar niet kunnen verstaan maar wel lekkere frisse lucht en geen cent te makken, met zijn allen arm en dakloos geworden precies naar de wens van D 66, ene Kaag.

Wat mij triggerde was dat onze 070 gekkies een nieuwe boot, een duur en ingewikkeld ding voor Rijkswaterstaat in Spanje gaan laten bouwen, te ziek voor woorden.

Ja ik lees af en toe de T.

Plus de munitie/wapens zijn op, mocht van onze lieve linkse mensjes in de Pensioenfondsen niet meer in geïnvesteerd worden, de schatten.