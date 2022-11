Alhoewel de middenklasse in de EU maar ook in UK en USA al jaren in het hoekje zit waar de klappen vallen, (logisch dat is de enige grote groep waar iets te halen valt) richten politici maar ook bijvoorbeeld opiniemakers zoals Sander Schimmelpenninck hun pijlen nu vol op die middenklasse. Als zouden ze verwend zijn, nooit bereid een stapje terug te doen etc. Kortom u weet waar ze ook nu de poen weer gaan halen. En de excuses ervoor worden nu verzonnen.

Problematisch is wel, maar dat vergeten de Kaagen en Schimmelpennincken, dat die middenklasse steeds kleiner aan het worden is en de onderklasse (precariaat)groeit. En daar is veel minder te halen en dus moet er nog meer bij de krimpende middenklasse gehaald worden. Gelukkig gaan ze nu volop vertrouwen op filantropie van de echt rijken. Ze kopen met kerst een zwavelstokje van u en u krijgt een kersenbonbon om warm te blijven.

Alsof we terugkeren naar de tijden van Dickens. (nee het is nog niet zover maar om het klimaat te redden achten ze dat toch wel plausibel)

Probleem is wel voor ze dat het groeiende precariaat niet links maar rechts stemt. Die mensen met losse contracten en weinig zekerheid in het leven hebben niet zo veel met woke, KOZP, genderdiversiteit en klimaat. Wel met goede betaalbare woningen en zorg, gezond eten en het warm hebben.

En laat links wat vroeger nu juist opkwam voor mensen die het moeilijk hadden om het hoofd boven water te houden nu geen enkele interesse meer hebben in dat electoraat.

Overal in Europa zie je dat de oude sociaaldemocratische partijen het moeilijk hebben of verdwijnen. En terecht.

Maar als echt rechts de noden ook niet ziet dan krijgen we een explosief mengsel van radeloos en redeloos electoraat. Spannende tijden.