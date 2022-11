Kijkschaamte. Het is slechts een vluchtig, voorbijvliegend verschijnsel. Het is één van de geestestoestanden die worden opgeroepen door de hogepriesters en hogepriesteressen de deugdzaamheid die o.a. aanschuiven aan de tafels van de diverse lulprogramma's maar nu eventjes ook gevraagd worden door de reacties van de sportprogramma's. Want het knaagt, het is en collectief knagen dat zich heeft meester gemaakt van onze kwetsbare zieltjes en, nu het zo vlak voor het toernooi vorm heeft gekregen, wordt opgeklopt door diegenen die vóóraan willen staan in de rij der deugdzamen.

Kijkschaamte. Het had willekeurig welke andere schaamte kunnen zijn, en als het toernooi is afgelopen dan zullen we ons fluks richten op andere onderwerpen. Want het maakt niet uit met betrekking tot wie of wat je wilt deugen, als er maar gedeugd kan worden. En ja, lukt het je niet om niet te kijken en blijft een schuldgevoel aan je knagen, troost je dan met de gedachte dat je nooit genoeg zult deugen, dat ook als je pgingen niet tevergeefs waren en je werkelijk niet gekeken hebt er altijd een stemmetje is dat zegt dat het goed was wat je deed maar nog steeds niet genoeg. Want dat is de ijzeren wet der deugdzaamheid, neergeschreven door de oude kerkvaders en tot in detail uitgewerkt door het Christendom, dat het nooit genoeg zal zijn, dat we allen zondaars zijn en dat ons gevecht tegen onze zondigheid een eeuwig gevecht zal blijbven dat nooit ten einde komt. Die wet is door de communisten en socialisten weggedacht, ontkend, verdrongen maar door The Woke weer tot leven gewekt. Lees White Fragility van Robin DiAngelo en besef dat je als "witte" nooit maar dan ook nooit de schuld volledig van je af zult kunnen werpen, dat je behept ment met een erfzonde, dus dat de vraag of je een goed mens bent enkel beantwoord kan worden door het antwoord op de vraag hoe hard je in je leven geprobeerd hebt om te deugen.

Wat het Christendom ons geleerd heeft, dat wij intrinsiek schuldig zijn en dat het verder niet belangrijk is waaraan wij precies schuldig zijn, is door The Woke herontdekt en wordt in alle hevigheid gepredikt vanaf elk podium dat daarmee tot altaar is verheven. En de kwezels verdringen elkaar op de social media maar ook bij de MSM om de ander te tonen hoe goed zij hun best hebben gedaan, hoezeer zij deugen en zichzelf als exempel beschouwen. Sommigen vechten er nog mee, weten hun imago van 'badass' nog niet goed af te stemmen op hun nieuw verworven imago van deugdzaam mens, maar dat is slechts van voorbijgaande aard. Het deugen is overal al veel belangrijker geworden dan het stoer doen.

Tijdens het toernooi zal het in de media niet anders zijn dan aflaten verkopen en krokodillentranen plengen.