GeenStijl Café Mega Mix 134 Playlist:

1. Primal Scream - Accelerator (2000) - @keestelpro

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978) @ AldNuut

4. Primal Scream - Accelerator (2000) - @Fi-Bu-Bla

5. The Spotnicks - Last Space Train (1963) - @CLoVis

6. Seal - Crazy (1991) - @Wattman

7. Vengeance - Arabia (1989) - @GKJP

8. Kungs vs Cookin’ on 3 Burners - This Girl (2016) - @Deksmaat

9. Burn The Priest - Inherit The Earth (2018) - @knutsel_

10. Huey Lewis and the News - If This Is It (1983) - Bad – Casey

11. 10,000 Maniacs - The Painted Desert (1987) - @Nuuk

12. Laurie Anderson - O Superman (1981) - @Deksman

13. The Cardigans - My Favourite Game (1998) - @Torquemada

14. The Comsat Angels - Independence Day (1980) - @funda

15. Nickelback - San Quentin (2022) - @Mosterd (voor @spartacus)

16. The Clash - Rock The Casbah (1981) - @Met_baard

17. Cock Robin - The Promise You Made (1985) - @steekmug

18. Temptations & Black Sabbath - Get Ready 4 The Grave (2018) - @Behangdelul

19. ACDC - For Those About to Rock (1981) - @pegaje

20. Faith No More - Mark Bowen (1985) - @Theodorus.Goldbach

Bonustrack: Opeth - Ghost of Perdition (2005) - @GU