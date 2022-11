www.qia.qa/en/Pages/default.aspx

The Qatar Investment Authority (QIA) is Qatar's sovereign wealth fund. The QIA was founded by the State of Qatar in 2005 to strengthen the country's economy by diversifying into new asset classes. In 2021, the QIA had an estimated $450 billion of assets

Dit staatsfonds houdt 12% in Barclays, heeft 17% van Volkswagen en is de grootste eigenaar van onroerend goed in Londen.