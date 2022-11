Ik heb bij gebrek aan inspiratie deze ready-made voor U, qua Nachtgedicht van uw Nachtdichter, die bij vlagen opflakkert als een stompje kaars dat langzaam stikt in z'n eigen dovende vlammetje...

En daarnaast 3 prachtige YouTube-films waar u geen spijt van zult hebben om er op te klikken.

NIETS

laatst wandelde ik in twee dagen

van A naar B

ik sliep in het bos en kon

alleen maar luisteren en

staren naar de lucht

er knabbelde iets, er rende iets voorbij.

iets zoemde, iets tsjilpte

verder niets

Deze beroemde Russische film uit de jaren 80 is een anti-oorlogsfilm, en met name over hoe de Duitsers tijdens operatie Barbarossa tekeer gingen in Rusland, hun keiharde liquidatie van vrouwen, kinderen en partizanen, door bijvoorbeeld een heel dorp op te sluiten in de plaatselijke kerk, en die vervolgens in brand te steken.

Deze film is gemaakt met de twee hoofdrolspelers die geen beroeps acteurs waren, ook zijn alle effecten echt, er werd gewoon met echte kogels geschoten tijdens de opnames, de hele film is zeer aangrijpend.

Daarna heeft de regisseur geen enkele film meer gemaakt, omdat hij wist dat hij hier niet meer overheen kon. De titel is een citaat uit de Bijbel: Come and See:

www.youtube.com/watch?v=zjIiApN6cfg&a...

Dan een prachtplaat van Chet Baker en zijn quartet, zeer goede geluidskwaliteit en een genot van begin tot eind, vind ik persoonlijk:

www.youtube.com/watch?v=E95STK2tnoM&a...

Heeft u grote prooidierogen en bent u niet lang en heeft u niet een hoekige kaaklijn? Dan bent u geen Chad, maar op z'n hoogst een normie met sexuele marktwaarde 4, 5 of 6, en kunt u het wel shaken bij de dames, die surprise, surprise eigenlijk alleen maar op het uiterlijk af gaan. Het wordt hier haarfijn uitgelegd waarom heel veel jongemannen niet scoren.

www.youtube.com/watch?v=azBEWpbtlxM&a...

www.youtube.com/watch?v=jQOhRx3fDJ8&a...

www.youtube.com/watch?v=s8rruoNXXk4&a...