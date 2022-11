Hollywood, creatief opgedroogd cultuurorgaan waar de kwaadaardige celdeling die 'woke' heet welig woekert, heeft zowaar een productie voortgebracht, Tár, waarin een blanke vrouw een traditionele mannenrol heeft afgepakt een man van kleur de les leest over zijn karakterloze social media-ziel. "It's always the question that involves the listener. It's never the answer" is de bemmendste kwoot in tijden die we hoorden over het belang én de aantrekking van vrije (artistieke) expressie, en u kent ons: wij zijn extreem cultureel beperkt onderlegd dus u begrijpt hoe zwaar dit oordeel weegt. De plot twist is dat Cate Blanchett [natuurlijk] een bad guy of sorts speelt in de film over een dirigente en [dus] anti-woke retoriek gebruikt. Maar dat maakt de kracht van bovenstaande monoloog niet minder en bovendien hebben we de rest nog niet gezien*. Wel blij dat Hollywood zichzelf de niet tot arbitrair calimero-narcisme te reduceren waarde van uniek talent nog eens uitlegt.

*Wij waren namelijk druk met uitzoeken waarom de third party player die we hier gebruiken bij sommige gebruikers hapert en we denken een oorzaak gevonden te hebben. Deze video zou bij *iedereen* moeten afspelen, maar zo niet: laat even weten op redactie [at ] geenstijl [punt] nl, want dan zoeken we verder.