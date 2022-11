Ja, hoe krijg je dat gepeupel, die overbodigen, nou aan boord bij die roomblanke hogere middenstands -doodscultus doodscultus. Nou, de wijken in! Eerst vertrouwen. Het lijkt wel die andere blanke middenstandshobby, de vaccinatiecampagne! En dat valt dus bepaald niet mee.

De vrijwilligers in oranje overals t-shirts "deden in deze wijk, waar het gemiddelde inkomen laag is, aanvankelijk ‘alles verkeerd’. Het plan om via informatieavonden en een website mensen ertoe te bewegen hun huis te isoleren, faalde jammerlijk. (...) Ze besloten het dus anders aan te pakken. Met een bakfiets trokken ze langs alle zestien huurflats in de wijk. Daar gingen ze met circa driehonderd bewoners in gesprek, die allemaal een voucher in de hand gedrukt kregen waarmee ze bij een webshop voor 70 euro aan energiebesparende materialen konden aanschaffen. Maar helaas, vrijwel niemand deed dat. Dat komt onder meer door taalproblemen; in de wijk Smitsveen wonen 71 nationaliteiten."

En kom op, het is ook veel gevraagd. Een douchetimer van 5 minuten om Kiev (ligt dat?) te behagen. Radiatorfolie om de Nationale Sport te stutten. Tochtstrips om bekende geurtjes in het portiek te houden. Zeg wat is er in godsnaam eigenlijk gebeurt met 'integratie met behoud van eigen identiteit'? Dit is je reinste assimilatie.

