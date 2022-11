Als je in de vroege ochtend nieuws krijgt van de meteorologische internetgrootheid @Jantje_ weet je wel: het kan vriezen, het kan dooien. Nou, in dit geval neigt het dus naar vriezen, want er is dit weekend kans op SNEEUW. Mogelijk tot 6 centimeter in nationaal park De Hoge Veluwe en dat is goed nieuws, want dan is het einde verhaal voor het laatste moeflons, die vieze beesten. Ook Arnhem verdwijnt onder een laag sneeuw bij de start van de Horrorwinter van 2022/23 en in de rest van het land blijft de overlast beperkt tot chaos op het spoor, al hoeft het daar tegenwoordig niet eens meer voor te sneeuwen. Gelukkig verlagen de grote energieboeren de tarieven (O NEE TOCH NIET!) dus kunnen we lekker stoken! Nu al zin in die hausse aan 'bij deze gezinnen staat de verwarming nog steeds uit'-artikelen.