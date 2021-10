"wolven, zeg maar de Taliban van de Lage Landen."

Niet raar dat Nederlanders wolven haten als ze dit soort dingen de hele tijd lezen, en dat terwijl wolven eigenlijk helemaal niet uit naam van een of ander fictief opperwezen iedereen en alles door het hoofd schieten als ze weer eens een tantrum hebben of wraakgevoelens koesteren tegen iedereen. Ze bijten ook niet de hand af van iedereen en alles waarvan ze, regelmatig zonder bewijs, vermoeden dat die iets heeft gedaan als stelen of het breken van onloglische, tegennatuurlijke regels. Ze onderdrukken ook geen vrouwen, voeren geen terreurbewind en zijn niet tegen welke vorm van vooruitgang ook.

We hebben hier in Scandinavie best veel wolven. Af en toe is er een die een schaap doodt, maar anders heb je er eigenlijk geen last van. Ze zijn zelfs best nuttig bij het opruimen in de natuur. Dit in tegenstelling tot de Taliban, waar een kleiner aantal talitubbies dan we hier wolven hebben, een compleet land kan ontwrichten.

Kortom, ik heb liever met een wolf van doen dan met de talitubbies.