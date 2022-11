Die Oscar voor Zelensky was volkomen verdiend, want dit is cinematografisch gezien de beste oorlog everooit. Het meest recente bewijsstuk daarvan is deze waanzinnige aanval van een klein groepje Oekraïners op een Russische stelling. In theorie volkomen kansloos: de Russen zijn in de meerderheid en bevinden zich met hun loopgraven in een aanzienlijk betere positie. Deze onzinnige Leroy Jenkins-actie zou niet moeten werken. De aanvallers mogen al van geluk spreken dat hun APC niet wordt opgeblazen door een RPG voordat ze überhaupt kunnen afstappen. Vervolgens lijkt de enige Rus die wel terugschiet in zijn eentje deze bestorming af te slaan totdat hij achterom kijkt en ziet dat vrijwel al zijn kameraden het hazenpad kiezen. Het is dit mentaliteitsverschil dat steeds meer begint op te vallen in de strijd. Ook zichtbaar in het feit dat Zelensky al door Kherson banjert terwijl Poetin zich niet in de buurt van het front waagt. Of het genoeg is om de strijd te beslissen moet nog blijken, maar wat er ook gebeurt: het wordt in ieder geval goed in beeld gebracht.

