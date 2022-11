Radicaal danwel extreem scoort kijkcijfers

Dat is wel handig als je iets gedaan wilt hebben of dringend aandacht wilt, en helemaal als u ongezien klikbeet wilt cashen..

Extremen zijn kassa..

Niet gister, niet morgen, maar vandaag..

Morgen zijn er weer nieuwe extremen

Zoals bijvoorbeeld 'DE KOUDST GEMETEN NACHT OOIT OP 15 NOVEMBER' *

en dan gaat het niet over gister of overmorgen, of 14 November 2021 toen het ook heel koud was, maar nu, nu is het pas echt erg, 'zet uw kachel uit want anders gaan wij met zn alle 8 Miljard eraan' en dat is dan jouw schuld..

En Eukaaglypta doet fijn even een Balkannetje met de PH-Gov, want ja haar streep is dikker en hoort bij de status..

*slaat natuurlijk nergens op al die hoofdletters, maar door het zo te brengen valt het nog meer dan al heel veel op, en dat is nou juist de gedachte.