Meteorologisch instituut De Telegraaf heeft tussen het pesten van adellijke trutjes door maar eens een voorspelling gedaan voor de winter, in samenwerking met Weeronline, alwaar ze heel veel moeite hebben te vertellen of het morgen gaat regenen, maar over januari hebben ze zogenaamd wel iets te vertellen: KANS OP FLINKE KOU. Aan deze clickbeterige hoererij heb je dus precies: helemaal niks. Kans op kou in december en januari. Dan weet GeenStijl er ook nog wel eentje: KANS OP HITTE IN JULI EN AUGUSTUS. En: KANS OP EEN VOORJAARSZONNETJE IN APRIL. Misschien spugen de geldmaten in januari wel een boel geld uit omdat het blockphase killchain 7 is. Misschien wint Feyenoord in januari wel met 7-0 van Ajax. Misschien wordt er coke gevonden tussen de bananen. Misschien krijgt Mosterd wel een dikke lul. En ja, misschien is het koud. Maar misschien ook niet! Koen Koen Koen! Schrijf jij even een artikel?