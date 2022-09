Waar het hart vol van is, loopt de mond van over! Of een ander willekeurig spreekwoord. Want dit krijg je dus: gisteren de hele dag bezig met die vorst en dus hadden we afgelopen nacht voor het eerst sinds de zomer: VORST. Minus 1,8 graden Celcius in Eelde. Dan weet u wel: 271,35 Kelvin, 28,8 Fahrenheit, -1,44 Réaumur, 488,43 Rankine, 152,7 Delisle, 12.303 Cimento, 251,2 Leiden, -1.772 Sue de Lyon, -1.453 Beaumuir, -2.119 Dalton, -39.06 Fowler, 324,22 Jacobs-Holborn, 83,131 Royal Society of London, u kent het allemaal wel, en onze moeder heeft ons altijd geleerd om 'm bij -1,44 Réaumur niet in een molshoop te steken want dat is veel te koud. Wel, fijn hè die kou, het komt allemaal door klimaatverandering.