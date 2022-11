GeenStijl Café Mega Mix 133 Playlist:

1. Chelsea Grin - Forever Bloom (2022) - @keestelpro

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Chelsea Grin - Forever Bloom (2022) - @Mosterd

5. Johnny Cash & June Carter - Jackson (1967) - @Torquemada

6. Otyken - Legend (2022) - @Grachus

7. Frank Zappa - My Guitar Wants To Kill Your Mama (1969) - @PPuk

8. PDM, Sophie & The Giants - Hypnotized (2021) - @Deksmaat

9. Traffic - Hole In My Shoe (1967) - @CLoVis

10. Albert Heijn - Samen Kleuren We Oranje (2022) - @lorejas

11. Skrillex & Damian Marley - Make It Bun Dem (2012) - @Cornelis12

12. ELO - Rock 'N' Roll Is King (1983) - @cugel

13. Ummet Ozcan - Xanadu (2022) - @steekmug

14. Andre Antunes - India Goes Metal (2022) - @funda

15. Kaleo - Way Down We Go (2015) - @komtdatschot

16. Running Wild - Conquistadores (1988) - @Theodorus.Goldbach

17. Uncle Acid & the Deadbeats - I'll Cut You Down (2011) - @ZOMG

18. Travis - Why Does It Always Rain On Me (1999) - @Patje

19. Turntablerocker - No Melody (2001) - @Hevvlan Demuru

20. Bryan Ferry - Don't Stop The Dance (1985) - @Roos

Bonustrack: Bonus Track - The Doors - When The Music's Over (1967) - @Whisky