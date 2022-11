"The failure of our politics has left us with no other option. as we seek to protect our rights and freedoms from a collapse in law and order due to a heating world."

Zoiets heet een contradictio in terminis, een innerlijke tegenspraak welke diep geworteld is in het linkse denken. Het is zoiets als "wij verafschuwen geweld, maar geweld is geoorloofd als het voor de goede zaak is", of "natuurlijk moet iedereen zich aan de wet houden, maar sommige principes gaan gewoon bóven die wet".

Het is van de pot gerukt, gewoon in één zin zonder blikken of blozen beweren dat je de wet overtreedt om de wet te handhaven. "No other option", als iemand dat zegt, ben dan gewaarschuwd, dan is er kwestie van dwang, van terreur, van een absoluut weigeren om nog in gesprek te gaan met de ander, van dictatuur, kortom van alles behalve het beschermen van rechten en vrijheden.