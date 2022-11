Grappig natuurlijk maar burgermeesters moeten in Nederland solliciteren bij de gemeenteraad en die stellen dan een burgermeester aan. Zoiets in ieder geval.

De blinde haat op Eric van der Burg vind ik een beetje overdreven. De man doet gewoon zijn werk. Heeft niets met VVD of GroenLinks of wat dan ook te maken. Als het Geert Wilders zijn werk zou zijn om opvang voor asielzoekers te vinden dan zou hij dat ook moeten doen of opstappen. Nu kan hij dan wel opstappen maar daar los je het probleem niet mee op van al die asielzoekers die hier (tijdelijke) opvang moeten krijgen.

Dan blijft over dat je gewoon heel boos bent over mensen die asiel komen zoeken en gewoon wil dat ze naar huis gaan of in de regio blijven.

Allemaal begrijpelijk maar de realiteit is dat je de grenzen niet dicht kan doen. Je kan kan ze niet over de grens kieperen met Duitsland of België. Je kan ze niet eens ergens in Afrika "dumpen".

Wat wel kan is het gehele asielproces pan-Europees op de schop nemen en mensen collectief in de regio opvangen maar ik dacht dat alleen de VVD en JA21 dat willen de rest op "rechts" werkt niet mee en ook op links niet. Goede opvang in de regio valt gewoon te verkopen op pan-Europees niveau zolang de mensen van daaruit kunnen immigreren op een ordelijke manier zoals wij dat goed vinden. Een beetje zoals in de Turkije deal die iets van 4 miljoen Syriërs heeft. Maar ver/extreemrechts is te druk bezig met vingerwijzen en schreeuwen en "links" is de weg kwijt.