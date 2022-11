Ha! Dit heb ik echt nog wel erger meegemaakt, ben 20 jaar geleden ooit, toen ik nog student was, een jaar gedetacheerd geweest bij het CBS, daar was het nog wel een stapje erger. Ik was er met een groepje andere studenten, ze waren even vergeten dat we uberhaupt die week zouden beginnen dus het duurde een week voordat we uberhaupt een werkplek hadden dus de eerste week konden we sowieso al niks doen. Na een week letterlijk niks doen, kreeg ik een werkplek op een afdeling waar mn manager me streng toesprak, waar je bij een normaal bedrijf te horen krijgt dat je opdracht over 2 weken af moet zijn, werd me hier verteld dat mijn opdracht niet binnen 2 weken af mocht zijn! Hij was doodserieus. Als mijn opdracht binnen 2 weken af zou zijn zou het lijken alsof hij niks aan het doen was want zijn werk was nog NIET af (wat natuurlijk ook zo was). Deze beste man vierde zijn, ik geloof 30 jarige jubileum bij het bedrijf toen ik er was, hij kwam elke dag rond ik meen 9:30 binnen, ging eerst uitgebreid de krant lezen, wat koffie halen, beetje rondlopen, rond 11:45 ging hij dan naar huis, lekker thuis lunchen want hij woonde vlakbij, rond 14:00 was ie weer binnen, als deze man (mijn 'manager') een half uur werkt verrichtte op een dag was het serieus veel. En dat dan 30 jaar lang. En hij was vrij exemplarisch daar. Op een goeie dag zag ik een andere man op mijn afdeling ineens erg druk, ik denk, kijk ze zitten er blijkbaar wel, maar werd erg benieuw waarom hij ineens zo druk was, hij was de hele dag aan het werk geweest. Hij riep me bij me, of ik hem even met Word kon helpen hij had een probleem. Bleek dat ie bezig was het met een reclame folder voor de gym van zn vrouw! Je moet er om lachen maar het was echt ernstig daar. "Bierproef middagen" deden ze aan, ging je vrijdagmiddag met zn allen om 14:00 naar de kantine, kon je verschillende biertjes 'proeven', je bedenkt het niet. Iedereen compleet lethargisch binnen dat 'bedrijf', management deed echt niks met als gevolg dat bijvoorbeeld een collegastudent aan het einde van zn jaar werk aan een systeem te horen kreeg 'ja het is best een leuk systeem geworden maar we gaan het toch maar niet gebruiken, bedankt voor je inzet', hops zn jaar werk de prullenbak in.

Je moet er wel een speciaal type mens voor zijn om dit vol te houden. Ik vond het echt vreselijk, zo vaak op je klokje kijken hopend dat het weer een kwartier later is en het einde van de dag dichterbij is en je naar huis kan. Het meest bizarre is nog wel dat die lethargie gaat wennen, ik merkte aan mezelf, en aan anderen, dat als je er eenmaal aan 'gewend' raakt, dat een kleine taak die je krijgt ineens als gigantisch veel werk gaat lijken en dat je er zelfs tegenop kan kijken 'godver nou moet ik dit allemaal gaan doen', terwijl het geen fuck voorstelt. Het is in die zin wel echt een ziek systeem. Natuurlijk, het CBS is gewoon verkapte werkloosheid, destijds is het CBS Heerlen er neergezet omdat de mijnen dicht gingen en die mensen aan het werk moesten, anders zouden ze een uitkering krijgen. Maar het is triest. Ik wist, hier moet ik weg anders word ik net zo als die gast die er al 30 jaar zit. Inmiddels heb ik een eigen bedrijf, werk geregeld 80+ uur en zit veel lekkerder in mn vel dan in dat jaar, alhoewel soms nu wel de uitdaging is om het niet TE gek te maken en alles op de rails te houden. Maar terug naar het CBS zou ik echt een hel vinden, zou het niet meer kunnen.